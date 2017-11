Midt- og Vestsjællands Politi har siden begyndelsen af november forbudt adgang til Bandidos? klubhus i Østerstræde 4 i Holbæk. Foto: Agner Ahm

Politi ser »betydelig risiko« for angreb på rockerborg

Holbæk - 30. november 2017 kl. 12:57 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rockergruppen Bandidos MC's afdeling i Holbæk er dybt involveret i den verserende konflikt mellem netop Bandidos og flere støttegrupper på den ene side og Satudarah MC på den anden side.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Det var således et højtstående og fremtrædende medlem af Bandidos Westcity Chapter i Holbæk, der fredag den 27. oktober blev stukket med kniv under et større slagsmål ved et boksestævne i Herlev. Også et andet fuldgyldigt Bandidos-medlem blev stukket ned, og den formodede gerningsmand er ifølge politiet tilknyttet Satudarah MC på Københavns vestegn.

Det viser en aktindsigt, som Nordvestnyt har fået i grundlaget for Midt- og Vestsjællands Politis beslutning om at forbyde ophold i Bandidos' rockerborg i Østerstræde 4 i Holbæk.

Hændelsen i Herlev betegnes af politiet som begyndelsen på den aktuelle konflikt mellem de to rockergrupper.

Konflikten er blandt andet kommet til udtryk i et brandattentat 6. november mod tatovørbutikken Extreme Art Tattoo i Holbæk.

Den optrappede konflikt fik for snart fire uger siden en række politikredse til at forbyde adgang til de to grupperingers tilholdssteder, og det gælder altså også Bandidos' tilholdssted i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i grundlaget for det midlertidige opholdsforbud, at der på baggrund af den verserende konflikt er »en betydelig risiko for et forestående angreb« på adressen Østerstræde 4 i Holbæk.

Politiet lægger i beslutningen også vægt på, at der på grund af overfaldet på Holbæk-rockeren er en »konkret risiko i forhold til klubhuset i Holbæk, hvor pågældende opholder sig«.

Foruden det generelle adgangsforbud til ejendommen har politiet også tildelt et individuelt forbud til tre fuldgyldige medlemmer af Bandidos i Holbæk.

Det var torsdag formiddag ikke muligt for Nordvestnyt at få Midt- og Vestsjællands Politi til at uddybe risikoen for angreb på rockerbrogen i Holbæk.

Dog skriver juridisk chefkonsulent Trine Hagbard Johansen i en email til avisen, at beslutningen om at lukke rockerborgen i Holbæk »har grundlag i den generelle konflikt og dermed omfatter alle, der tilhører en af de nævnte grupperinger«.

Hun understreger dermed, at forbuddet er generelt og ikke kun båret af bestemte personers involvering i konflikten.

Det midlertidige adgangsforbud udløber fredag klokken 12, men politiet har allerede én gang forlænget det med 14 dage.

Først engang fredag ventes politiet at oplyse, om forbuddet forlænges yderligere, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

