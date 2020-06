Politi ransagede lejlighed og fandt kokain, kontanter og viagra

To 20-årige mænd blev onsdag eftermiddag sigtet for besiddelse af forskellige ulovlige stoffer med henblik på videresalg efter, at Midt- og Vestsjællands Politi ved 14-tiden havde ransaget en lejlighed i den nordlige del af Holbæk.