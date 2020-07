Fogedretten i Holbæk er klar til at tage imod personer, der tidligere er udeblevet fra et retsmøde, inden de bliver anholdt.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Politi på vej med anholdelser af udeblevne skyldnere

Holbæk - 02. juli 2020

Har man et uafklaret mellemværende, og er man udeblevet fra et retsmøde i fogedretten i Holbæk, der omfatter de tre nordvestsjællandske kommuner, er det måske en god idé at få taget tyren ved hornene og sætte kurs mod retten.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer i en pressemeddelelse torsdag til, at de udeblevne personer selv møder op i fogedretten.

Ellers risikerer de at få besøg af politiet, og det er ikke bare et høflighedsvisit, men for at anholde udebliverne og først løslade dem, når de har været i fogedretten.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at politiet har planer om »i nærmeste fremtid målrettet at lede efter de personer, som ikke på eget initiativ får klaret mellemværendet i fogedretten snarest.«

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har man i øjeblikket mindst 550 personer efterlyst som udeblevne fra retsmøder i fogedretten i Holbæk eller Roskilde.

Det skyldes, at fogedretten, når en person trods indkaldelse udebliver fra et retsmøde, afsiger kendelse om, at politiet skal finde og anholde den pågældende, indtil han eller hun kan fremstilles i fogedretten.

- Efterlysningen af de udeblevne fra fogedretterne betyder, at de efterlyste kan risikere at blive frihedsberøvet uanset hvor og hvornår de træffes, for eksempel ved landegrænsen eller i en færdselskontrol. Det kan måske blive ganske ubelejligt, så derfor opfordrer politiet de efterlyste til at få klaret sagen på et passende tidspunkt, inden politiet dukker op, siger politikommissær Benjamin Rasch, der står i spidsen for den snarlige anholdelsesaktion, i pressemeddelelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.