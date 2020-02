Politi på stor færdselsrazzia: Så mange gik i fælden

Politiet og den læge, der også var til stede, havde haft en travl dag. For ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var der løbet af dagen 30 sager om brug af håndholdt mobiltelefon, otte sager om spirituskørsel, to sager om narkokørsel, to sager om kørsel uden førerret, to sager om kørsel i frakendelsestiden og to sager, hvor køretøjer blev beslaglagt med henblik på konfiskation.