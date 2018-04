Der er fundet spor af den 26-åriges blod på parkeringspladsen ved Holbæk Gokart Land.

Politi om mystisk voldssag: Ikke et tilfældigt overfald

Holbæk - 18. april 2018 kl. 11:45 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag meddelte, at man havde fået »forbavsende få henvendelser« i sagen om et groft overfald på en 26-årig mand i Holbæk i weekenden, har nogle enkelte personer nu henvendt sig.

Det oplyser Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har fået nogle henvendelser, som vores efterforskere nu arbejder videre med, men jeg kan ikke sige, hvad de pågældende har fortalt, siger Carsten Andersen og tilføjer, at politiet fortsat ikke har haft mulighed for at afhøre voldsofferet, der er indlagt på Rigshospitalet.

Men politiet arbejder med en formodning om, at den 26-årige og gerningsmanden eller -mændene har en eller anden relation til hinanden.

- Der er vores indtryk, at den 26-årige ikke er offer for et tilfældigt overfald, siger Carsten Andersen.

Den 26-årige mand fra Holbæk havde blandt andet skader i hovedet og var i livsfare, da han natten til søndag klokken 0.50 blev indbragt til Holbæk Sygehus af en endnu ikke identificeret mand af somalisk udseeende.

Han forsvandt uden at oplyse sit navn, men han fortalte, at den 26-årige var blevet samlet op på parkeringspladsen ved Holbæk Gokart Land. Her har politiet også fundet spor af den 26-åriges blod.

