Politi og brandvæsen beskudt med fyrværkeri

Holbæk - 29. december 2019

Det gik voldsomt for sig lørdag aften i Ladegårdsparken i Holbæk. I flere omgange blev der antændt mindre brande med fyrværkeri, og da mandskab brandvæsen og politi mødte op, blev de i flere omgange beskudt med fyrværkeri.

Ingen personer blev ramt af fyrværkeri. Der er heller ikke anholdt nogen personer efter urolighederne.

- Mellem klokken 20.32 og 23.47 fik vi seks anmeldelser om brande i Ladegårdsparken. Da jeg kører ind efter den første anmeldelse klokken 20.32, kommer der pludselig nogen frem, og bilen bliver beskudt med fyrværkeri, så kuglerne springer rundt om den. Så trak jeg mig ud og tilkaldte politiet. Der var hverken menneskeliv eller andet i fare ved branden, så der var ingen grund til at køre ind, før politiet havde sikret området, siger indstatsleder Jan Bruun, Vestsjællands Brandvæsen.

Da en patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi ankom kort efter, blev den også overdænget med fyrværkeri.

Den første anmeldelse kom fra området ved Ladegårdsparken nummer 29, og den næste kom fra nummer 47.

Klokken 22.12 var det fra Ladegårdsparken nummer 11 og to minutter efter var det fra nummer 59. Her blev politiets patruljevogn også mødt af en større mængde fyrværkeri, og brandvæsnet blev ikke sendt i aktion.

- Vi har en aftale med politiet om, at de kører på alt. Og hvis det er mindrre brande, er der ikke nogen grund til for os at køre ind. Og her var der tale om to mindre brande, der fik lov at brænde ud af sig selv, forklarer Jan Bruun.

Den største brand var i en container på vejen Omkring klokken 23 var politiet talstærkt til stede, blandt andet med en hundepatrulje. Kort efter at politiet havde trukket sig tilbage fra området, kom der klokken 23.14 en ny anmeldelse om brand. Her var en container med indholdt slæbt ud på vejen ud for Ladegårdsparken nummer 49, og det var aftenens største brand, mens de andre havde været i småtingsafdelingen.

To patruljer fra politiet sikrede, at brandvæsnet kunne komme frem til stedet og få slukket branden.

Men branden betød, at buslinje 501 A måtte opgive at passere stedet.

Klokken 23.47 kom den sidste anmeldelse fra nummer 125, men her fandt brandvæsnet ikke nogen brand.

- Det skulle ikke gerne blive hverdag Også fredag aften blev brandvæsnet kaldt til en enkelt brand i Ladegårdsparken. Selv om noget fyrværkeri ramte omkring en af bilerne, blev det dengang ikke opfattet som en bevidst handling med skud efter brandvæsnet.

- Fredag var vi til stede i 15-20 minutter, uden at vi følte os truet. Men lørdag aften eskalerede det noget - og det var ikke uheld. Det er ikke hverdag, at vi skal skydes sådan efter - selv om jeg kan se, at det åbenbart andre steder er hverdag. Men det skulle ikke gerne blive hverdag, hverken i Holbæk eller andre steder. Vi prøver at tage det stille og roligt, men det går jo også ud over andre. Vi håber, at der falder ro på, siger Jan Bruun.

Han henviser til politiet, når det handler om, hvad der eventuelt kan gøres af tiltag for at sikre mere ro i området.

Afdelingsformand har set maskerede unge Afdelingsformand i Ladegårdsparken, Uffe Frejdal Nielsen, tror, at der er tale om grupper af unge fra Ladegårdsparken og Vangkvarteret, der hidser hinanden op. Han så lørdag aften en gruppe på cirka 15 unge, der bar masker for ikke at blive genkendt. Men hvor de kommer fra kan han af gode grunde ikke vide noget om.

Ved den lille brand fredag aften, hvor nogle batterier var samlet til et bål, gik han selv hen for at sparke noget væk, så branden gik ud af sig selv, før brandvæsnet ankom.

- Vi har i afdelingen ikke mulighed for at stoppe det. Det er politiet, der må finde ud af, hvem det er og stille dem til ansvar, siger Uffe Frejdal Nielsen.