Politi massivt til stede efter flere anmeldelser om slagsmål

Politiet er mandag aften massivt til stede i Ladegårdsparken i Holbæk efter flere meldinger om slagsmål.

- Vi får den første anmeldelse klokken 16.36 om, at der er optræk til slagsmål. Det går åbenbart i sig selv igen, men her klokken 20.15 er der igen uro, fortæller Mads Hougaard, vagtchef ved Midt og Vestsjællands Politi.

Ifølge vagtchefen er der ikke anholdt nogen og ingen er kommet til skade i forbindelse med urolighederne.

Vagtchefen har ikke noget bud på, hvad der er årsag til at flere er røget i et slagsmål, men understreger, at politiet bliver i området, til gemytterne er dæmpede og der er skabt ro i området.

Søndag aften modtog politiet også flere anmeldelser om, at der var uroligheder i Ladegårdsparken. Også tidligere har der været ballade i boligkvarteret, hvor to grupperinger er stødt korporligt sammen.