Politi mangler afgørende oplysninger om tyveriforsøg mod 13-årig pige

En 13-årig pige var torsdag i sidste uge udsat for det, politiet betegner som et tyveriforsøg, da hun klokken 14.15 gik på stien i den nordlige ende af Sdr. Jernløsevej i retning mod tunnelen under Skovvejen.

- Han passerede forbi pigen på et rustent løbehjul og med to indkøbsposer på styret. Det får os til at tro, at der er tale om en lokal mand, og vi vil meget gerne høre fra folk, der kan have oplysninger om den pågældende mand, siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi, til dagbladet Nordvestnyt.