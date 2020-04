Politi leder fortsat efter hostende voldsmand

Midt- og Vestsjællands Politi har fået nye henvendelser i sagen om en endnu ukendt mand, der lørdag kort før klokken 18 tildelte en 45-årig mand flere knytnæveslag i ansigtet i Rema 1000 på Halvmånen i Holbæk - og i øvrigt optrådte ubehøvlet over for flere andre kunder i butikken.

- Der er kommet fire henvendelser fra borgere, som var på stedet i lørdags, og det har givet os flere ting at gå efter i forsøget på at finde frem til manden. Oplysningerne handler blandt andet om den bil, som nogen har set de to mænd køre væk i, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Som omtalt mandag havde de to mænd, og særligt den ene af dem, optrådt ubehøvlet i Rema 1000 . De havde spist chips i butikken, og den aggressive af de to havde blandt andet hostet på en kunde, der påtalte den dårlige opførsel.

- Vi arbejder videre med sagen. Fælles for vidnerne er, at alle har haft en oplevelse af, at i hvert fald den ene af de to mænd har opført sig meget aggressivt. Foruden vold er det med at hoste på andre, særligt i disse tider, meget forargeligt, siger Charlotte Tornquist.