Politi kaldt ud efter optræk til slagsmål blandt unge

Frygten for slagsmål mellem en gruppe unge mennesker, der var samlet ved en boldbane i Havevang i Holbæk, fik tirsdag borgere i området til at kontakte politiet.

Den første anmeldelse kom klokken 21.45 og lød på, at cirka 10 unge mennesker opførte sig på en måde, så anmelderen var nervøs for, at det kunne udarte sig.

Politiet sendte straks patruljer mod Havevang, og allerede mens den første patrulje var på vej fik politiet endnu en anmeldelse om, at der nu var kommet endnu flere unge til stedet, og at der var tiltagende uro i området.

- Anmeldelserne går på, at der er optræk til slagsmål. Der er en dårlig stemning, og det tyder på, at det ikke har været en hygge-komsammen, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet blev dog i Havevang-området i cirka halvanden time for at patruljere præventivt. Man kontrollerede de personer, som blev truffet i området, og det gav ikke anledning til, at nogen blev sigtet for noget, oplyser politiet, der ikke fik yderligere anmeldelser om uro i området.