Politi fandt ikke tegn på skyderi efter ny uro i lokal konflikt

For tredje dag i træk var der også tirsdag aften melding om uro i Ladegårdsparken i Holbæk.

Klokken 18.21 kontaktede en beboer i området Midt- og Vestsjællands Politi, fordi vedkommende havde hørt en lyd, der kunne minde om skud fra et våben. Lyden var blevet efterfulgt af højlydt råberi og en bil, der kørte væk med hvinende dæk.

- Med tanke på de forgående dages uro i Ladegårdsparken og at der tidligere har været skyderi i området, tager vi sådan en anmeldelse alvorligt. Vi rykkede massivt ud med mange patruljer, og betjentene tog deres forholdsregler med hensyn til bevæbning, så det kan have set voldsomt ud, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Undersøgelser i området, blandt andet med brug af hunde, samt forklaringer fra vidner førte dog politiet til at konkludere, at der ikke var blevet løsnet skud, men at der ganske rigtigt havde været en episode, hvor formentligt en håndfuld personer havde haft en meget højlydt uoverensstemmelse.