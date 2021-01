Politiet fandt en dolk, som føreren af bilen, den 27-årige mand, blev sigtet for at besidde.

Politi fandt dolk i bil med fire mænd

En 27-årig mand fra Holbæk blev søndag aften sigtet for overtrædelse af knivloven.

Det skete i forbindelse med, at en politipatrulje klokken 20.12 havde standset en personbil med fire mænd på Tidemandsvej i Holbæk for at lave en rutinekontrol af bilen og føreren.