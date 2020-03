Vipperød Boldklub har normalt stor glæde af den indendørs kunstgræsbane i multihallen på Rensdyrvej, hvor der forleden blev begået hærværk. Billedet er fra indvielsen for nogle år siden. Foto: Mik

Politi efterforsker hærværk i multihal som påsat brand

En person, der lørdag formiddag omkring klokken 11.15 var ude at spadsere, opdagede, at der kom røg ud fra den multihal i det tidligere militærdepot på Rensdyrvej, hvor Vipperød Boldklub har sin kunstgræsbane.

Mindre end 20 minutter efter kunne Midt- og Vestsjællands på Twitter meddele, at det ikke var nogen større brand, men »ild i en skraldespand, som er opsat i hallen.«

Hvad politiet ikke skrev var, at branden i skraldespanden sandsynligvis er opstået i forbindelse med en forudgående hærværksepisode i multihallen, som blev konstateret i forbindelse med branden, der primært gav sodskader i bygningen.

Vipperød Boldklub, der har en driftsaftale med Holbæk Kommune, som ejer hallen, skrev lørdag eftermiddag på sin Facebook-side, at der var blevet begået hærværk i hallen, og det formentligt er sket på et tidspunkt efter klokken 16 fredag eftermiddag.

På det tidspunkt har den sidst kendte person forladt multihallen, hvor alt på det tidspunkt var i orden, siger Susanne Hansen, formand for Vipperød Boldklub, til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Nøgleboksen er flået ud af væggen og brudt op, så man har kunnet låse sig ind i multihallen. Her har de klippet nettene ud af mål og redskaber, og så er der forsøgt sat ild til det i en skraldespand, fortæller Susanne Hansen.

Men det var altså først lørdag klokken 11.15, at en tilfældig forbipasserende så røg komme ud fra bygningen.

- På det tidspunkt var det ikke muligt at se fra den ene ende af hallen til den anden på grund af røg. Heldigvis skete der ikke store skader på hallen, men der trænger til en meget grundig rengøring på grund af sod, siger Susanne Hansen.

Da det er Holbæk Kommune, der ejer multihallen, er klubben nu i kontakt med kommunen om den økonomiske del af sagen. Ifølge Facebook-opslaget forventer klubben, at det vil koste 10.000 kroner at udbedre skaderne på blandt andet de ødelagte net.

I Vipperød Boldklub formoder man, at hærværket er begået af unge mennesker, der ikke har haft noget bedre at give sig til i denne tid, hvor stort set alle fritidstilbud er lukket på grund af coronaudbruddet.

- Det er da rigtigt ærgerligt, at sådan noget kan ske, og så i et lille lokalsamfund som Vipperød. Multihallen bliver brugt af rigtig mange mennesker, især i vinterhalvåret. I øjeblikket har vi lukket for træning, så der er heldigvis ikke så mange brugere lige nu, lyder det fra Susanne Hansen.