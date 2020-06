Blandt andet i Nygade blev en 16-årig dreng og en 27-årig mand ofre for en gruppe maskerede unge, der ville have penge. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Politi efter snak med mulige »medløbere«: Ingen nye anmeldelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi efter snak med mulige »medløbere«: Ingen nye anmeldelser

Holbæk - 15. juni 2020 kl. 11:35 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi er optimistisk i forhold til, at det er lykkedes at få bremset en mindre bølge af røverier og afpresningsforsøg, der skete forskellige steder i Holbæk midtby i løbet af maj, og hvor flere ofre var børn helt ned til 13 år. Der var også en episode i Tølløse, hvor en 15-årig dreng blev udsat for røveri.

Læs også: Politiet har fokus på Holbæk efter flere sager om trusler og røveri mod børn

Dagbladet Nordvestnyt fortalte den 27. maj, at politiet ville sætte ekstra fokus på Holbæk for at få sat en stopper for problemet.

Dagen forinden var to 20-årige mænd blevet varetægtsfængslet for et røveri mod en 24-årig mand på hans bopæl i Holbæk, og den ene af de fængslede er også sigtet for et afpresningsforsøg på en 13-årig pige og hendes venner på Markedspladsen i Holbæk 9. maj.

Ifølge Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, har politiet i de seneste uger forsøgt at finde ud af, om der er sammenhæng mellem flere sager, og hvem der eventuelt står bag.

Samtaler med medløbere - Vi har set på tips, anmeldelser og personkredsen omkring de personer, der er sigtet. Vi har også været rundt at tale med unge, hvor de færdes, om hvad de oplever,at der rører sig i byen, siger Martin Bjerregaard til Nordvestnyt mandag.

- Summen af de oplysninger gør, at vi sammen med kommunen har kunnet tage en snak og »trykke« på dem, er kunne være mulige medløbere i et forsøg på at få stoppet flere ulovligheder, tilføjer han.

Efterfølgende har der ifølge Martin Bjerregaard ikke været nye anmeldelser om den type form for kriminalitet, hvor især børn og unge udsættes for røverier - typisk på gaden - eller afpresning.

Han understreger, at politiet fortsat er afhængig af at få en anmeldelse, hvis nogen bliver udsat for noget, og samtidig henviser han til, at man på politiets hjemmeside kan give anonyme tip, hvis man for eksempel kender til nogen, der er indblandet i ulovligheder.

relaterede artikler

To unge varetægtsfængslet for røveri hjemme hos 24-årig mand 26. maj 2020 kl. 11:12