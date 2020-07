Politiet har fået flere anmeldelser om udenlandske asfaltarbejdere, der tilbyder at udføre asfaltarbejde. Foto: KIM BRANDT

Politi advarer mod udenlandske asfaltarbejdere

Holbæk - 10. juli 2020 kl. 09:51 Af Morten D. Christensen

Midt- og Vestsjællands Politi advarer om, at udenlandske asfaltarbejdere i øjeblikket dukker op rundt omkring og tilbyder at udføre asfaltarbejde.

Torsdag fik politiet to anmeldelser om mistænkelige asfaltarbejdere i Holbæk og Ugerløse.

Ifølge politiet er der risiko for, at man bliver snydt eller at arbejdet udføres af personer uden arbejdstilladelsen i orden.

Derfor opfordrer Midt- og Vestsjællands Politi til, at man afviser disse tilbud og straks ringer til politiet. Og meget gerne noterer signalement og eventuel nummerplader.

Torsdagens første anmeldelse kom klokken 10.49 fra et firma på Tåstruphøj i Holbæk. Her havde en udenlandsk og engelsktalende mand i gul vest kort forinden henvendt sig for at tilbyde asfaltarbejde.

Han havde oplyst, at han udførte arbejde for kommunen, og havde asfalt til overs. Han tilbød derfor billigt asfaltarbejde.

Firmaet afviste tilbuddet og kontaktede politiet, da de mistænkte manden for ulovligt dørsalg. Asfaltarbejderen havde ingen logo på sin vest, hvilket firmaejeren fandt mistænkeligt, oplyser politiet.

Kort efter kom endnu en anmeldelse om asfaltarbejde tilbudt ved dørsalg på Stenlillevej i Ugerløse.

Her havde en udenlandsk mand onsdag eftermiddag ved 15-tiden ringet på døren og tilbudt at lægge asfalt. Husejeren havde afvist tilbuddet og sagt, at han ville ringe til politiet, hvis den udenlandske mand ikke forlod stedet. Han skyndte sig derefter væk.