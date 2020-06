Branden ved Børnehuset Stormøllen søndag den 3. maj om aftenen startede på en træterrasse klos op ad hovedbygningen. Politiet mangler afgørende spor for at kunne opklare branden. Foto: Presse-fotos.dk

Politi: Påsatte brande ved børnehaver er uopklarede

Godt en måned efter, at to daginstitutioner i Holbæk blev ramt af tre påsatte brande inden for en uge er det ikke lykkedes Midt- og Vestsjællands Politi hverken at sigte eller identificere mistænkte personer.