Efter næsten en uges tavshed løftede PET?s operative chef, Flemming Drejer, og Lene Sørensen, politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi ved et pressemøde fredag hos PET i Søborg lidt af sløret for de store antiterror-aktioner i Holbæk og andre steder sidste weekend. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Politi: Naboer var ikke i fare trods fund af våben og bombe-komponenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi: Naboer var ikke i fare trods fund af våben og bombe-komponenter

Holbæk - 12. februar 2021 kl. 16:02 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Holbæk ser ud til at have været centrum for en mulig planlægning af ét eller flere terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Læs også: Statsminister takker naboer til terrormistænkte

Ved et pressemøde fredag lod Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Midt- og Vestsjællands Politi forstå, at man med sidste weekends meget omfattende ransagnings- og anholdelsesaktioner på flere adresser i Holbæk og andre steder på Sjælland, mener at have afværget mulige terrorangreb. Man kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad der konkret kan have været mål for et terroranslag.

Alle dele til en bombe Som afdækket af dagbladet Nordvestnyt og sn.dk de seneste dage, trækker Holbæk-sagen tråde til Tyskland, og der pågår fortsat et tæt samarbejde de to lande imellem for at efterforske sagen, lød det på pressemødet.

Det var oplysninger fra tyske myndigheder, der satte gang i antiterror-operationen lørdag aften i Apotekerhaven i Holbæk, og som fortsatte søndag på en adresse på Anders Larsensvej.

Ved pressemødet fredag kom operativ chef i PET, Flemming Drejer, ind på nogle af de fund, der blev gjort ved aktionerne, som også er mundet ud i 13 varetægtsfængslede personer. Et ukendt antal af dem, men formentligt en væsentlig del, blev anholdt i Holbæk.

- Vi har ved ransagninger fundet komponenter og ingredienser, som ved den rette sammenblanding kan bruges til at lave sprængstof. Vi har fundet ting, der kan anvendes som tændmekanismer, og vi har fundet tændsnore. Vi har fundet de ingredienser og dele, der skal til for at lave en bombe, konstaterede Flemming Drejer.

- Vi har fundet pumpguns, og en jagtriffel med kikkertsigte. Vi har også fundet et IS-flag (Islamisk Stat-flag, red.), der bekræfter os i, at de her mennesker kan være inspireret af militant islamisme. Alt i alt er det fund, der bekymrer os, sagde PET-chefen.

Ingen nærliggende fare Politiet vil ikke oplyse detaljer om, hvor de forskellige bombe-dele og våben blev fundet. Men politidirektør Lene Sørensen, Midt- og Vestsjællands Politi, understregede på pressemødet, at der ikke har været nærliggende fare for beboerne i de berørte områder.

- De fund har ikke i sig selv udgjort nogen fare for dem, der bor i områderne. Vi har haft gode fagfolk med undervejs, så der har ikke været nogen fare på færde i forbindelse med selve aktionen, sagde Lene Sørensen.

Nogle af bombe-komponenterne var ifølge Flemming Drejer endnu ikke bragt sammen, så der var ikke en færdig bombe. Af samme grund vurderer PET, at en eventuel terrorhandling ikke har været umiddelbart forestående.

Politidirektør Lene Sørensen benyttede også pressemødet til at beklage den totale mørklægning over for de omkringboende.

- Jeg er helt med på, at når der er så meget politi til stede og i så lang tid i bestemte boligområder, så skaber det utryghed og rejser en masse spørgsmål i de berørte områder. Det er vi rigtigt kede af, og det er ikke sådan vi normalt arbejder. Men det har desværre været nødvendigt at holde kortene tæt til kroppen i den helt indledende fase af efterforskningen, lød det fra Lene Sørensen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udsendte fredag en kort kommentar til sagen.

- Jeg er glad for, at myndighederne på pressemødet kunne oplyse, at der ikke har været fare på færde i forbindelse med udførelsen af ransagningerne. Jeg vil derfor takke alle helt almindelige og fredelige naboer for jeres tålmodighed med politiet i denne fase, siger Mette Frederiksen ifølge Ritzaus Bureau i en pressemeddelelse.

relaterede artikler

Overblik: Sådan blev sløret løftet i terrorsagen 12. februar 2021 kl. 12:32

Politiet med nyt i stor terrorsag 12. februar 2021 kl. 06:01

13 sigtet i stor terrorsag: Sigtelsen holdes stadig hemmelig 11. februar 2021 kl. 19:24