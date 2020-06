Politi: Lad være med at købe "guld" fra gadesælgere

Midt- og Vestsjællands politi har lørdag sen eftermiddag udsendt en advarsel på Twitter mod at købe "guld" fra gadesælgere.

Ifølge politiet har der været to episoder. Et i Holbæk og et i Køge, hvor personer forsøgte at sælge guldringe til de handlende på gågaden.

Én personer er blevet sigt i sagen.