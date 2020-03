Midt- og Vestsjællands Politi har ikke oplevet problemer med ovetrædelse af forsamlingsforbuddet, men holder øje med situationen de kommende dage. Foto: THOMAS OLSEN

Politi: Ikke lokale problemer med forsamlingsforbud

Holbæk - 20. marts 2020 kl. 17:25 Af Morten D. Christensen

Sjællænderne ser ud til at have taget budskabet om ikke at forsamle sig i grupper på mere end 10 personer til sig.

Det er i hvert fald indtrykket, når man spørger hos Midt- og Vestsjællands Politi, der skal håndhæve det forsamlingsforbud, som trådte i kraft onsdag.

- Selv om det er godt vejr, og folk søger udenfor, har der ikke været de store problemer. Vi har fået nogle anmeldelser om overtrædelse af forsamlingsforbuddet, men det har ikke givet anledning til at udskrive bøder, og det fylder ikke meget, siger vagtchef Henrik Jørgensen til sn.dk fredag ved 16.30-tiden.

Tidligere fredag indskærpede rigspolitichef Thorkild Fogde på et pressemøde, at danskerne skal tage forbudet mod at forsamle sig mere end 10 personer i det offentlige rum alvorligt. Hidtil har for mange mennesker, ifølge rigspolitichefen, ikke efterlevet forbuddet, som er udstedt i kraft af epidemiloven, og som har til formål at begrænse spredningen af coronavirus.

- Vi skal have stoppet smittespredningen, og det kan vi altså kun, hvis vi løfter i flok og tager ansvar. Vi ser for mange eksempler på, at man stimler sammen i parker, på broer og andre steder, sagde Thorkild Fogde ifølge Ritzaus Bureau.

Meldingen fra Rigspolitiet er, at landets politikredse er klar til at udstede bøder, hvis forsamlingsforbuddet overtrædes. En bøde lyder på 1500 kroner.

- Budskabet er meget klart: Spred jer - i stedet for at sprede smitte. Det er alvorligt det her, pointerede Thorkild Fogde på pressemødet fredag.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi vil man følge med i situationen i de kommende dage, hvor der ventes mere forårsagtigt vejr.

- Vi holder øje med det i løbet af weekenden, om der bliver problemer med forsamlinger. Men det er mit indtryk, at det indtil videre mest har været i de større byer, at der har været problemer, siger vagtchef Henrik Jørgensen til sn.dk.