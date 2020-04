Se billedserie Politiet vil gerne tale med vidner, der har set denne Kia personbil og personer omkring den i Kikhøjparken på og forud for drabstidspunktet søndag den 28. april sidste år. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politi: 18-årig skuddræbt kan være blevet lokket i en fælde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi: 18-årig skuddræbt kan være blevet lokket i en fælde

Holbæk - 20. april 2020 kl. 10:14 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi brød søndag næsten ét års tavshed i sagen om en 18-årig mand, der om aftenen søndag den 28. april sidste år blev dræbt af revolverskud i blandt andet hovedet ud for opgangen til Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

I et forsøg på at komme videre i efterforskningen offentliggjorde politiet søndag hidtil hemmeligholdte oplysninger i sagen.

Nu fortæller politiet åbent, at man anser drabet på den 18-årige mand som planlagt, og at drabsofferet, der selv boede et andet sted i Ladegårdsparken, tilsyneladende befandt sig ved opgangen, fordi han skulle mødes med nogen.

- Det er vores teori, at drabet er planlagt, og at det ikke er tilfældigt, at den dræbte er på gerningsstedet. Han havde efter vores opfattelse en aftale på stedet, og vi kan ikke udelukke, at den dræbte 18-årige er blevet lokket derhen. Gerningsmanden har vidst, at den 18-årige befandt sig der og har i den forbindelse sneget sig ind på ham og skudt ham, siger efterforskningsleder Kristian Egekær, Midt- og Vestsjællands Politi, til dagbladet Nordvestnyt mandag.

Billeder af parkeret bil Samtidig har politiet offentliggjort billeder af en mørkegrå Kia Cee'd personbil, som sættes i forbindelse med drabet. Den holdt både på gerningstidspunktet søndag den 28. april sidste år klokken 22.10 og i dagene forud parkeret i nabobebyggelsen Kikhøjparken ud for nummer 43-117.

Signalement Midt- og Vest­sjællands Politi har offentliggjort dette signalement af den mistænkte gerningsmand i sagen om drabet på en 18-årig mand i Ladegårds­parken i Holbæk28. april sidste år:

20-30-årig mand, nordisk af udseende/lys i huden.

170-180 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han var muligvis iført kasket.

Han bar mørk hættetrøje med hætten oppe, tynd jakke og mørke bukser. Kristian Egekær vil ikke nærmere ind på, hvorfor politiet er interesseret i netop den bil, men han understreger, at den ikke har været brugt som flugtbil.

- Vi vil meget gerne tale med vidner, der har bemærket trafik i og omkring den her bil både omkring gerningstidspunktet og dagene forud, siger efterforskningslederen.

Politiet mener, at gerningsmanden efter drabet flygtede ad Vandtårnsstien, og man er også interesseret i oplysninger fra vidner, der kan have set den mulige gerningsmand omkring et skur i noget buskads ved Vandtårnsstien. Et stisystem, der også har forbindelse til Kikhøjparken.

Søndag eftermiddag og aften var politiets efterforskere til stede i Ladegårdsparken og Kikhøjparken i et forsøg på at få nye oplysninger fra folk i området.

Ifølge Kristian Egekær har politiet en formodning om, at der er folk i området, som ved mere, end politiet får at vide.

- Der er kommet nogle nye henvendelser fra vidner, der har set noget i relation til drabet, og også i forhold til køretøjet, lyder det fra efterforskningslederen mandag morgen.

Mistænkt blev løsladt Drabet på den 18-årige i april sidste år skete efter en periode med voldelige opgør i det kriminelle miljø i Holbæk mellem rockergruppen Bandidos MC og Vang-gruppen.

Politiet ser da også drabet som en udløber af de »spændinger«, som Kristian Egekær betegner det, der var i byen på det tidspunkt.

En uge efter drabet blev en nu 25-årig mand anholdt og sigtet for drabet på den 18-årige. Han blev varetægtsfængslet, men i august løslod politiet ham, fordi der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at holde ham fængslet.

Han er dog fortsat sigtet i sagen, men nægter sig skyldig. Kort efter løsladelsen august sagde hans forsvarsadvokat, Sten Balslev, sådan her til Nordvestnyt:

- Jeg er ikke særligt overrasket over, at han er blevet løsladt. Jeg har fra begyndelsen af denne sag gået i byen med det synspunkt, at politiet har fat i den forkerte gerningsmand, sagde Sten Balslev.

Ifølge avisens oplysninger har den 25-årige sigtede i hvert fald tidligere haft relation til Bandidos, mens den dræbte 18-årige ifølge politiet tilhørte periferien af Vang-gruppen.

Sidstnævnte var, også ifølge avisen oplysninger, tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.

Efterforskningsleder Kristian Egekær kan ikke sige noget om, hvorfor netop den 18-årige tilsyneladende blev udset som mål for skudmanden. Men politiet er selvsagt opmærksom på, at den 18-årige var dømt for kriminalitet.

- Vores efterforskning kigger bredt i forhold til et motiv for drabet. Det gælder også i forhold til, hvad der måtte være af andre sager, understreger Kristian Egekær over for dagbladet Nordvestnyt mandag.

relaterede artikler

18-årig skuddræbt skulle have været tiltalt i afpresningssag 20. juni 2019 kl. 12:36

Bandekonflikt: Begge grupper har løsnet skud 07. maj 2019 kl. 14:21