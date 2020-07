Se billedserie Knap 400 var taget til Filmtorvet i Holbæk lørdag eftermiddag, hvor vejret var perfekt til open air film. Foto: Kim Rasmussen

Pokerklub var til open air familiefilm

Holbæk - 26. juli 2020

I gåsegang myldrede de ind bag indhegningen. Inden blev det tjekket, om der var reserveret gratis billetter til Kulturbiografen Frysehusets næstsidste open air film. Det havde pokerklubben, som lørdag eftermiddag sammen med knap 400 andre voksne med børn satte sig til rette på Filmtorvet i Holbæk.

Pokerklubben fra Asnæs med børn, mormor/farmor Kirsten Schwartz og hendes tre børnebørn fra Kolding var glade for, Kulturbiografen holdt fast i en udendørs filmfestival trods coronavirus og restriktioner.

Det samme var familien Bo Møller fra Holbæk, der umiddelbart ikke var i målgruppen for eftermiddagens film »Drømmebyggerne«.

- Det er første år, vi er her, og vi har været til alle ugens film. Det er super med gratis open air film, og det gælder om at nyde de oplevelser, der er i Holbæk, lød det fra Janni Bo Møller.

Familien blev til afslutningen på open air festivalen lørdag aften med det lokale band The Formænd og filmen »Rocketman«.

Ida My på to år og Theodor Anker på fire dansede rundt, mens de ventede på chips, popcorn og film. De var også til udendørs film sidste sommer sammen med storesøster Selina Freja. Forældrene Berit og Brian Bo Bertelsen-Jørgensen fra Ejby mente godt, de kunne sidde stille længe.

Hvis ikke, var der masser af plads at hoppe rundt på.

På skærmen var opfordringen at holde en meters afstand, og det blev overholdt grupperne imellem også om aftenen.

Det var heller ikke svært med omkring 350 publikummer. Uden coronavirus og restriktioner ville der have været flere tusinde fest- og filmglade mennesker.

- Jeg håber, vi er tilbage til normale tilstande næste sommer, hvor folk bare kan dukke op, bemærker biografdirektør Jesper Nielsen.

Han er glad for beslutningen om at gennemføre uge 30's open air filmfestival.

Lidt malurt i bægeret er der dog. Alle 500 gratis billetter til hver forestilling har været reserveret, men ikke alle dukkede op, og kun de få har givet besked om, at de alligevel ikke fik brug for billetterne.

