Pode-medarbejder anmeldte trusler: Her er sagen nu

Det er lykkedes Midt- og Vestsjællands Politi at finde frem til den mand. som i sidste uge var genstand for en politianmeldelse fra en medarbejder på Falcks covid-19 podestation på Elværket i Holbæk.

Onsdag den 28. april omkring klokken 21.30 anmeldte medarbejderen, at han tidligere på aftenen var blevet truet af en mand, der var mødt op på Elværket for at blive testet for covid-19.