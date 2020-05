Fra på tirsdag bliver det igen muligt at besøge slægtninge på plejecentre. Det skal foregå udendørs, der skal bookes tid, holdes afstand og sprittes af. Foto:Margit Pedersen

Artiklen: Plejecentre åbner for besøg

Efter flere måneders afsavn kan pårørende fra på tirsdag besøge deres ældre familiemedlemmer på plejecentrene i Holbæk. Men der åbnes forsigtigt med korte besøg og en stribe retningslinjer på de tre kommunale plejecentre Samsøvej og Stenhusbakken i Holbæk og Elmelunden i Jyderup. Der kan fra på mandag bookes tid ved at ringe til de enkelte enheder, som vil fordele besøgene i perioden 10.30 til 16.30.

Der må kun være en pårørende ad gangen, hvert besøg må højst vare 30 minutter, og der skal holdes to meters afstand.

Der er ikke åbnet for besøg i boligerne eller fællesrum, alle besøg skal foregå udendørs, og der stilles pavilloner eller telte op.

Både pårørende og beboere hentes og bringes af personalet, og før besøget skal pårørende spritte hænder. Ved symptomer på covid-19 bliver den pårørende bedt om at vende om.