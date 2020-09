En medarbejder på plejecentret er testet positiv for coronavirus og er i karantæne. Der er også lukket ned for besøgende, indtil alle test af beboere og gentest af medarbejdere er negative. Foto: Kim Rasmussen

Plejecenter lukket ned - medarbejder smittet med coronavirus

Holbæk - 24. september 2020 kl. 11:06 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lukket ned for besøgende, efter en medarbejder uden symptomer er testet positiv for coronavirus. Alle medarbejdere blev testet tirsdag, og svaret kom onsdag. I dag bliver alle beboerne på Tysingehave Pleje- og Dagcenter testet. Der er foreløbig lukket ned i en uge svarende til karantænedagene, men det afhænger af de kommende testresultater, efter medarbejdere er gentestet og beboerne testet. Alle svar skal være negative.

- Det drejer sig om en rask smittet medarbejder, som nu er hjemsendt. Vi har underrettet alle medarbejdere, pårørende og beboerne. Der er lukket ned for besøg til beboerne, med mindre der er tale om en beboer i kritisk tilstand, forklarer Susan Andreasen, forstander på Tysingehave Pleje- og Dagcenter.

Det er Holbæk Kommune, som er i gang med at teste alle ansatte på kommunens plejecentre. Mens det er Region Sjællands mobile testcenter, som kommer forbi og tester beboerne. - Det er fantastisk, at der testes, og vi får svar så hurtigt. Men vi er kede af at have en smittet i medarbejderstaben. Nu håber jeg, ingen af beboerne er blevet smittet, at det er det eneste tilfælde, og smittekæden hurtigt bliver stoppet, understreger hun.

I tilfælde af flere smittede og hjemsendte medarbejdere, har Tysingehave et vikarkorps, og det bliver lange arbejdsdage for nogle for at give beboerne den service og hverdag, de er vant til. Den smittede medarbejder var ikke på arbejde i forbindelse med testen og har ikke været på Tysingehave siden.

Plejecentret drives af Danske Diakonhjem i partnerskab med Holbæk Kommune. Og det er kommunens forvaltning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at forebygge smitte og reagere på smitte, som følges, forklarer direktør Emil Tang.

Indtil nu er beslutningen i kommunen at teste medarbejderne på plejecentrene hver sjette uge. Det sker efter kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. - Selv om vi er i rød zone, var beslutningen at følge Sundhedsstyrelsens anbefaling og teste hver sjette uge, fordi smitten er meget spredt i kommunen, og der ikke var konstateret smitte på plejecentre. Det er der nu, og det kan være, medarbejderne skal testes hver fjerde eller hver anden uge, forklarer direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune.

Det er frivilligt for medarbejderne at tage testen, som foretages af omkring 20 ansatte i kommunen. - De er uddannet til at teste på plejecentrene, og det er et stort apparat, der er sat i gang. Ud over at uddanne medarbejdere, skal test opbevares køligt, til de bliver afhentet og kørt til et laboratorium, tilføjer hun. Modsat mange andre, som må vente i dagevis på et svar på testen, er de ansatte på plejecentre garanteret et svar inden for 24 timer. - Smitten er uforudsigelig, men jeg håber, det er et enkelt tilfælde på Tysingehave, bemærker Lene Magnussen.