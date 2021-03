Mange vil gerne have naturen indenfor og de grønne planter er om muligt endnu mere populære, end de var inden pandemien. Privatfoto.

Planternes positive effekt - disse er populære

Holbæk - 01. marts 2021 kl. 06:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Under corona har mange af os været meget mere derhjemme, end vi plejer, og nedlukningerne har givet anledning til både gør-det-selv projekter og opgaver til håndværkerne. Samtidig er interessen øget for at gøre noget ved hjemmets indretning. Mange vil gerne have naturen indenfor, de naturlige materialer er in, og de grønne planter er om muligt blevet endnu mere populære, end de var inden pandemien. Det kan de tale med om i Audebo Havecenter, hvor indehaver Gunnar Nielsen oplever et øget salg af blandt andet klassikere som Fingerfilodendron, Guldranke og Fredslilje:

- Vi har solgt 10-15 procent flere grønne planter i 2020 sammenlignet med året før. Jeg oplever, at det specielt er de unge, som er kommet med på vognen nu, for min generation, og dem der er lidt yngre, har altid haft grønne planter. Det er lidt sjovt at se, hvordan de gamle kendinge fra 60'erne og 70'erne er blevet moderne igen. Forskellen i forhold til tidligere er, at man nu gør noget mere ud af at iscenesætte og indrette med planterne, og at mange også er meget bevidste om den gavnlige virkning, planterne har for indeklimaet, siger han.

Gunnar Nielsen refererer til en undersøgelse foretaget af den amerikanske rumfartsorganisation, NASA, som har forsket i, hvordan man renser luften i rumstationer. Herunder forsøg med luftrensende planter.

- Alle planter absorberer jo kuldioxid og frigiver ilt. Jo flere og jo større grønne blade de har, jo bedre er det. En række planter er desuden særligt gode til at absorbere forskellige skadelige stoffer fra luften. Det er blandt andet Fredslilje, Paradistræ og Guldranke, forklarer Gunnar Nielsen.

Blandt det store udvalg af grønne planter i Audebo Havecenter, er der alt fra små kaktus og sukkulenter til Guldranker på 180 centimeter.

- Tendensen går i retning af store gulvplanter, gerne nogle som har lidt alder og noget karakter. Efterhånden som folk har fået de mest almindelige grønne stueplanter, begynder de også at efterspørge nogle, som er mere specielle og unikke, siger Gunnar Nielsen, som gerne er behjælpelig med gode råd til, hvordan de forskellige planter passes.

- Man skal generelt lade være med at overvande. Mange planter er stadig i dvale, og man risikerer bare at få lus og svamp, hvis man vander for meget. Et gammelt ord siger, at man skal stikke fingeren i jorden, og det skal man også med sine stueplanter for at tjekke, om de har brug for vand. Man skal heller ikke gøde i vinterhalvåret. Det begynder vi først på igen efter den 1. marts, når solen står højere på himlen igen, slutter Gunnar Nielsen.

Audebo Havecenter har åbent i butikken for salg af afskårne blomster og stueplanter.