Se billedserie Blandt deltagerne ved borgermødet var Thomas Gyldenkerne (forrest til venstre), Maglebjerg 1, som blandt andet kritiserede processen frem mod lokalplanforslaget. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Planlagt solcelleanlæg bliver lavere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planlagt solcelleanlæg bliver lavere

Holbæk - 23. juni 2020 kl. 00:05 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne på vejen Maglebjerg nordøst for Svinninge vil stadig helst undgå at blive naboer til en solcellepark - også selv om anlægget og dermed også beplantningen rundt om bliver lavere end hidtil antaget.

Mandag aften var der borgermøde på Svinninge Bibliotek om den fremlagte plan for en lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg. Der var omkring 30 deltagere, hvoraf en del vil blive naboer til det planlagte anlæg, som i givet fald vil blive opført af European Energy.

Fra 4 til 2,6 meter Ved ansøgningen i 2018 var der tale om, at solcellepanelerne kunne blive lige under fire meter høje. Det er stadig den maksimale højde, der fremgår af forslaget til en lokalplan. Men alt tegner til, at det kun er en højde på cirka 2,6 meter, der bliver aktuel.

- De fire meter er ikke aktuelt længere. Det bliver i stedet i et leje omkring 2,5 til 2,8 meter, sagde projektudvikler Mads Jensen fra European Energy.

Det skyldes, at de høje paneler, der kan vippe i løbet af dagen, så de følger solen, ikke har vist sig at være så gode som ventet.

Den lavere højde på solpanelerne betyder også, at det beplantningsbælte, der skal omkranse anlægget, bliver tilsvarende lavere. Naboerne fik i sidste uge tilsendt materiale med nye skyggediagrammer, som viser, hvordan forholdene vil tage sig ud med et beplantningsbælte på 2,6 meter. Også skyggediagrammer med et fire meter højt bælte indgår i materialet.

Især ved vintersolhverv, årets korteste dag, 21. december, er der en mærkbar forskel.

Stadig kritiske røster fra naboer Den lavere højde var dog ikke noget, der umiddelbart gjorde flere af de nærmeste naboer mildere stemt over for solcelleanlægget, hvor beplantningsbæltet placeres 13 meter fra vejmidten på Maglebjerg. Nogle foreslog, at det blev rykket yderligere en halv snes meter ind på arealet.

Ikke mindst Stefan Hansen, Maglebjerg 13, og Thomas Gyldenkerne, Maglebjerg 1, var stærkt kritiske over for processen efter det første nabomøde, som kommunen indkaldte til i november 2018. Efter et høringssvar i fordebatten i januar 2019 skete der ingenting, før naboerne selv kontaktede kommunen i oktober 2019.

Der blev også spurgt til, hvorfor planen for solcelleanlægget ikke afventer vedtagelsen af den strategiske energiplan, som Holbæk Kommunalbestyrelse har besluttet at udarbejde.

- Passer fint ind i energiplan På grund af corona-situationen blev borgermødet holdt senere end planlagt. Derfor er fristen for at komme med indsigelser også rykket til den 9. august. Det blev blandt andet stillet i udsigt, at naboerne kan få en god indflydelse på, hvilke planter der skal bruges i bæltet rundt anlægget, hvis de fremsætter ønsker om det.

Men chancen for at undgå solcelleparken er næppe store i en tid, hvor den grønne omstilling fylder meget.

- Vi er også nødt til at tage ansvar som politikere. De bidrag, I kommer med, kan vi indarbejde. Men selve pakken, tror jeg, passer fint ind i den strategiske energiplan, der lægges op til, sagde formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF) på mødet.

Læs mere om borgermødet i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.