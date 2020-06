Planlægger lynkursus til august

- Vi har nu i stedet lavet et lynkursus med start i august måned. Det bliver over fire lørdage med teknik-undervisning og så torsdage om aftenen, hvor der skal ros kilometer. Man skal have roet 70 kilometer for at blive klubfrigivet, det vil sige, at man får nøgle til klubhuset og tilladelse til at ro alene. Man skal desuden kunne svømme 600 meter. Det er også et krav fra vores forbund, Dansk Kano og Kajak Forbund. Den del af træningen kommer til at foregå i Holbæk Sportsby, udtaler Birgit Svarre.