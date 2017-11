Østre Skole - eller Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) som det nu kaldes - lægger hus til mødet 5. december. Foto: Mik

Planer om nyt borgerhus i Holbæk

Holbæk - 18. november 2017

Der mangler et borgerhus i Holbæk by, som er åbent for alle med interesse for at udfolde sig kreativt, fordybe sig i spændende emner og bare være sammen med andre mennesker i et hyggeligt fællesskab.

Det mener en gruppe borgere, der er aktive i Dialog Holbæk, som er lokalforum for lokalområdet Holbæk by.

De har gennem nogen tid arbejdet med planer om at etablere et borgerhus, som skal kunne bruges af alle borgere uanset alder og uanset, om man er medlem af en forening.

Nu er initiativtagerne nået så langt, at de gerne vil i dialog med alle, der er interesserede i at være med til at få et borgerhus op at stå, og de indkalder derfor til møde tirsdag den 5. december mellem klokken 16 og 18.

Mødet foregår i den gamle Østre Skole, der i dag kaldes Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC), og det er da også netop i de bygninger, at initiativtagerne har tanker om at placere et muligt kommende borgerhus.

I invitationen til mødet, der blandt andet kan læses på Facebook, skriver Dialog Holbæk, at deltagerne på mødet vil blive introduceret til tankerne bag borgerhuset, og at man vil kunne opleve og tage del i en afprøvning af mulige aktiviteter i et borgerhus.

Der vil også være en fælles dialog om, hvad man hver især kan bidrage med i forhold at skabe et borgerhus.

Et af initiativtagernes forslag er, at stedet også skal fungere som samlingssted for unge på ungdomsuddannelserne, der ellers ikke har et sted, hvor de kan mødes på tværs af skoler.