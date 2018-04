Planer om et fælles menighedshus

Se billedserie Arealet her mellem brugsen og Rævebjerg er i spil til et fælles menighedshus i Mørkøv. Foto: Jørgen Juul

Holbæk - 03. april 2018 kl. 06:31 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et fælles menighedshus er på ønskesedlen i Mørkøv. I Mørkøv-området er der fire kirker, to sogne i ét pastorat og en sognegrænse, der går midt ned igennem stationsbyen. Kirkerne ligger alle uden for byen, så menighedsrådene er enige om, at et fælles menighedshus vil gøre tingene lettere.

Holbæk Provsti er med på ideen om et fælles hus, og i april mødes repræsentanter for menighedsråd og provsti for at drøfte mulighederne for et hus, der kan placeres for eksempel på et areal mellem brugsen og Rævebjerg.

- For nogle år siden kom vi i gang med en proces om et tættere samarbejde. Baggrunden var ikke mindst, at der i stationsbyen var - og er - mange, som slet ikke ved, hvilken en af kirkerne, der egentlig er deres. Det giver menig med et tættere samarbejde, siger provst Detlef von Holst.

- Arbejdet med menighedshuset er helt på det indledende stadie. Det kan blive et samlingspunkt for alle og rumme mødesal og kontorer for præster og sekretærer, siger Tove Andersen, der er formand for Skamstrup-Frydendal Menighedsråd.