Signe Ølsegaard Brønnum håber sammen med Pernille Brandt at få puljemidler til et ungekrisecenter i Holbæk, men det kræver en samarbejdsaftale med kommunen. Foto:Kim Rasmussen

Plan om ungekrisecenter i Holbæk

Der skal være et krisecenter til unge i mistrivsel, mener Pernille Brandt, Søstrup, og Signe Ølsegaard Brønnum, Næstved. De vil søge satspuljemidler og håber på kommunal opbakning til et ungekrisecenter i Holbæk. Det skal være et akut krisecenter, hvor børn og unge kan få hjælp, støtte, blive skærmet og rådgivet i trygge og uformelle rammer, skriver de en henvendelse til Holbæk Kommunes socialudvalg. -I vores arbejde møder vi børn og unge, hvor det er gået skævt. Der går børn og unge rundt og har det svært, og det forstærkes under coronakrisen, hvor de vante rammer er væk, forklarer Pernille Brandt. Det er børn og unge, hvor hjemme ikke er en tryg base måske på grund af fysisk eller psykisk vold, misbrug og sygdom.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her