Plan om folkeskov deler vandene

Naturmedarbejder i Holbæk Kommune, Bente Meehan, fortalte om projektet og naturperspektiverne. Det er op til de lokale at bestemme, hvad der skal være i skoven. Det er muligt at søge puljer og fonde, og fælles-skaber i Holbæk Kommune, Anders Sejerøe, vil gerne hjælpe med den del. Svinninge Lokalforum hjælper med at nedsætte en arbejdsgruppe.

Nogle ville hellere have skoven forbundet med Bjerregårdsskoven, men kommunen kan kun disponere over sine egne arealer. Nogle mener, skoven er et for lille plaster på såret i forhold til placeringen af betonfabrikken, som de nærmeste naboer oplever som en stor gene. Lokalforum og andre mente, de skulle være spurgt, inden kommunalbestyrelsen traf beslutning om skoven.

Nogle af de kommende naboer til skoven er bange for, at unge vil opholde sig ved skoven og larme. Andre var bange for, at flere dyr vil blive påkørt, for bilerne kører stærkt på vejen. Der blev også talt om risikoen for, at folk vil smide affald, og at der vil stå afbrændte biler.