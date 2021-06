Se billedserie I græsset skjuler sig både vildt og fasan i Ulkestrup Lyng, som Den Danske Naturfond overtager i januar næste år. Foto: Per Christensen

Plan om at genoprette 100 hektar natur i mose

Holbæk - 08. juni 2021 kl. 12:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Den Danske Naturfond har indgået aftale med Torbenfeld Gods om køb af Ulkestrup Lyng, der overtages omkring årsskiftet. Holbæk Kommune skal tage stilling til et samarbejde.

Politikerne i Holbæk Kommune skal i de kommende dage tage stilling til, om de ønsker at gå ind i et projekt, der handler om naturgenopretning af 100 hektar i Åmosen. Den Danske Naturfond har indgået aftale med Torbenfeld Gods om køb af et 100 hektar stort område i Ulkestrup Lyng. Området vest for Undløse og Syd for Mørkøv overtages i januar 2022.

Den Danske Naturfond har henvendt sig til Holbæk Kommune med ønske om et samarbejde. Det kan være med til at realisere kommunens mål i den strategiske energiplan om at udtage lavbundsjorde og at leve op til målet om at forbedre biodiversiteten.

Det vil kræve, at kommunen er villig til at bidrage med et beløb, der endnu ikke er kendt. Desuden skal kommunen senere klare driften.

Udvalg giver et betinget ja I første omgang havde kommunens klima- og miljøudvalg sagen på dagsordenen i formiddags.

- I udvalget blev vi enige om at nikke ja til samarbejdet. Men vi afventer nærmere om, hvordan økonomien ser ud, og hvordan indholdet af plejeplanen er. Så får vi en sag senere, hvor vi kan sige endeligt ja eller nej. Det mest afgørende er, at vi finder pengene og bemandingen. Vi vil gerne vide lidt mere om hele projektet, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Sagen skal i morgen, onsdag, behandles i økonomiudvalget, mens den skal til afgørelse i kommunalbestyrelsen 16. juni.

Del af sammenhængende naturområde Det 100 hektar store areal i Ulkestrup Lyng er en del af et større sammenhængende naturområde, der samlet set kan blive til en naturpark. Her samarbejder Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner allerede via Naturpark Åmosen.

Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark, og den ønsker at øge sin tilstedeværelse i Åmosen. Der vil i august blive holdt et politisk møde med deltagelse af de tre kommuner, Naturstyrelsen Vestsjælland, Naturpark Åmosen og Den Danske Naturfond.

Formålet er et samle mulige parter og præsentere mulighederne for et sammenhængende naturområde i Åmosen.

Ligger i Natura 2000-område Det 100 hektar store areal i Ulkestrup Lyng ligger i et Natura 2000-beskyttet område. Store dele af en tidligere højmose, der har en særlig naturværdi, ligger i området.

Den Danske Naturfond blev etableret i 2015. Det er en privat og uafhængig, non-profit fond.

Selv om det er en privat fond, var staten blandt de tre stiftere og indskød 500 millioner kroner.

De to andre stiftere var Villum Fonden, der indskød 250 millioner kroner, og Aage V. Jensen Naturfond, der indskød 125 millioner kroner.

Indhegning af 120 hektar i Mols Bjerge blev fondens første projekt i 2016.

Året efter erhvervede Den Danske Naturfond Bøtøskoven ved Marielyst på Falster, hvor der sammen med Guldborgsund gennemføres en naturgenopretning.

Fonden ejer desuden helt eller delvis andre areal, blandet andet på Fyns Hoved, Mandø i Vadehavet og Hammer Bakker ved Aalborg.

Desuden deltager fonden i flere andre projekter om naturpleje og naturgenopretning i samarbejde med andre. Formålet med Den Danske Naturfonds køb af arealet er, at genoprette naturen på hele området. Der er endnu ikke fastlagt en konkret plan for, hvordan det skal ske. Men vådgøring og afgræsning af arealet er nogle de muligheder, der er, og som vil have stor betydning for både biodiversiteten og klimaet.

Bedre adgang og sammenhængende stiforløb skal formentlig også være med til at øge mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser i Ulkestrup Lyng. Det vil ske i samarbejde med Naturpark Åmosen.

Kommunen skal være projektleder Ifølge fremstillingen i den politiske dagsorden vil et ja fra Holbæk Kommune til at indgå i samarbejdet betyde, at kommunen skal indgå i en styregruppe. Kommunen skal være klar til at påtage sig rollen som projektleder i den første tid og sikre løbende dialog med lokale interessenter samt udarbejde informationsmateriale om området.

Det er ikke det hele, for kommunen skal også finansiere halvdelen af udgifterne til detailprojektering og udgifterne til naturgenopretningen og den efterfølgende drift. Det betyder blandt andet, at der skal udarbejdes en naturplan og en friluftsplan.

Den endelige økonomi er afhængig af, hvordan det går med udviklingen af projektet, og udgifterne kan formentlig fordeles over flere år. Desuden ventes det, at fonde og tilskud vil kunne finansiere en del af udgifterne.

Fonde kan søges om støtte Da arealet ligger i et Natura 2000-område, kan der søges fuld finansiering til for eksempel indhegning af arealet. Og via Life kan der søges midler til restaurering af rester af gammel højmose. Life-projekter omfatter beskyttelsen af natur, som ligger i de habitatområder, som EU har udpeget i Danmark.

Hvis der kommer indtægter fra støtteordninger eller aftaler om græsning eller forpagtning og lignende, vil de kunne bidrage til de kommunale udgifter til driften.

Administrationen skriver i teksten til den politiske dagsorden, at naturgenopretning på 100 hektar vil have en betydelig effekt på biodiversiteten. Samtidig vil det understøtte kommunens klimamål om at udtage lavbundsjorde.

Det vil løbende blive undersøgt, hvor stor en effekt vådgøringen af den drænede mose har for udledning af CO2. Også udviklingen i naturværdierne vil blive kortlagt.