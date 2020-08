I Alkes Have i Knabstrup skal der udover boligerne være et fælleshus, kreative værksteder, spisesal og fælles grønne områder. Visualiseringen er kun vejledende. Illustration: We Architecture

Plan om 40 boliger skal i høring

Holbæk - 19. august 2020 kl. 15:55 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er arbejdet med at udvikle projektet med 40 lejeboliger i et par år i forbindelse med det tværgående projektarbejde »Knabstrup sætter kurs«. Og nu er det nået så langt, at Holbæk Kommune er klar til at sende et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg i høring.

Klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, hvorfra sagen også skal i kommunalbestyrelsen, at forslagene vedrørende Alkes Have sendes i høring i otte uger. I løbet af perioden vil der også blive holdt et borgermøde, men der er endnu ikke sat nogen dato på.

Forslaget handler om 40 boliger i et bofællesskab i Alkes Have nord for Skolevej i Knabstrup. Der vil blive rækkehuse med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus. Boligerne vil blive opført i mindre klynger omkring et fælles, grønt rekreativt areal.

Naboer ønsker et lavere byggeri I februar i år var der en idéfase før udarbejdelsen af planforslagene. Der kom to høringssvar.

Det ene var fra et nabopar på Abildgårdsvej. De mener, at der ikke bør bygges i en højde over 6,5 meter, mens der i forslaget tillades op til 8,5 meter. Det bemærkes også, at det er for meget med 40 boliger, mens der i den nuværende lokalplan kun tillades 18 boliger. Der foreslås også en anden placering af parkeringspladsen, ligesom der ønskes flere end halvanden parkeringsplads pr. ny bolig, da der ellers kan ventes parkeringskaos på Skolevej.

Det andet høringssvar kommer fra Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk. Her mener man, at det er et fornuftigt projekt, men at det virker noget massivt for de nærmeste naboer mod øst. Deres udsigt og solindfald vil blive forringet en del, bemærkes det.

Boligselskabet Sjælland skal bygge de 40 almene boliger så bæredygtigt som muligt.

Storkøkken og spiselokale Boligerne får størrelser fra 40 til110 kvadratmeter. Nogle boliger vil være til børnefamilier og nogle vil være 10 seniorboliger.

I fælleshuset indrettes der storkøkken og spiselokale, vaskeri, gæsteværelser, kreative og praktiske værksteder, øvelokale til musik med videre.

Der indgår også planer om dyrkningsjord, grønne omgivelser med frugttræer og lignende i projektet.