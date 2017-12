Der er lavet en helhedsplan for Holbæk Have i Holbæk. Til at begynde skal det såkaldte byggefelt 5 udbydes til salg. Her bliver det muligt at bygge op til 10 etager. Foto: Per Jensen Foto: Fotograf Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Plan muliggør 10 etager i nyt boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plan muliggør 10 etager i nyt boligområde

Holbæk - 14. december 2017 kl. 12:00 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Holbæk Byråd besluttede onsdag at godkende en helhedsplan for Holbæk Have i Holbæk. Samtidig besluttede lokalpolitikerne endeligt at sætte gang i salget af en del af det store areal, hvor en masse af Holbæks idrætsforeninger i dag holder til.

Radikale Venstre og Enhedslisten stemte som de eneste imod. Årsagen er helhedsplanen. De to partier er modstandere af, at helhedsplanen tillader, at der fremover kan bygges boligbyggeri i op til 10 etagers højde på udvalgte områder i Holbæk Have.

- Vi fra Radikale synes, det er godt med en helhedsplan. Men vores bekymring går på den højde, der er blevet tilladt. Det højeste er inde i centrum. Vi tænker, at 10 etager er rigtig højt, fortalte Henrik Mosbæk (R) blandt andet på byrådsmødet.

Planen er fleksibel

Helhedsplanen for Holbæk Have skal fungere som en samlet plan for at omdanne arealerne, og den skal danne grundlag for det kommende udbud og salg.

Det er en fleksibel plan, der fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af området som for eksempel veje, parkering, stier, bortledning af regnvands og grønne byrum. Den udstikker alene de overordnede linjer for udviklingen af området, men den rummer dog også en række konkrete angivelser for de enkelte delområder i Holbæk Have.

Læs mere om helhedsplanen og debatten i byrådssalen i dagbladet Nordvestnyt torsdag.