Først når en helhedsplan er udarbejdet for det samlede areal vest for Fjorddraget, vil der kunne udarbejdes lokalplaner for delområder, sådan som indstillingen er nu.

Plan for flere boliger i vestbyen

Holbæk Kommune tager fat på at udarbejde en helhedsplan for et nyt boligområde i Holbæk bys vestlige udkant. Det sker, efter at Erhvervsministeriet for fire måneder siden vedtog et nyt landsplandirektiv, som var fremlagt i høring i foråret.

Det giver mulighed for at udvikle et nyt boligområde i lidt over én kvadratkilometer stort område mellem Allerup og Tuse. Det er hidtil blevet bremset af bestemmelserne om kystnærhedszonen.