Arbejdet med at udføre helhedsplanen for det grønne område tæt på Holbæk by, Fælleden, går i gang i løbet af de kommende måneder. Foto: Peter Andersen

Plan for Fælleden præsenteres på online-møde

Holbæk - 16. februar 2021 kl. 15:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I løbet af de næste måneder går arbejdet med at realisere helhedsplanen for Holbæk Fælled i gang. Formålet er at styrke naturen og biodiversiteten på Fælleden, og samtidig skal der åbnes nye muligheder for friluftsliv, kultur, motion og idræt.

Torsdag den 18. februar klokken 16.30-17.30 kan borgerne høre mere om planerne. Det sker ved et onlinemøde, som Holbæk Kommune inviterer til. Deltagelse kræver tilmelding senest i morgen, onsdag, klokken 12 til natur@holb.dk, hvorefter et link til mødet vil blive fremsendt på mail.

På onlinemødet vil to af kommunens natur- og vandløbsmedarbejdere fortælle mere om planerne. Det hele kan ikke udføres på én gang, men i løbet af de kommende seks-otte måneder sættes der gang i arbejdet med at rydde træer og buske i nogle områder.

Der skal også sættes elhegn op, så kreaturer fra foråret kan græsse på Fælleden. Ved mødet vil der blive en kort præsentation af Holbæk Fælled Kogræsserlaug.

Inddeling i tre områder Det bynære, grønne område nord for Skagerakvej og Oldvejen blev fredet i 2014.

I kendelsen er området inddelt i tre områder, og den nye helhedsplan er udarbejdet på baggrund af fredningen.

Den nordlige del, område A, består i høj grad af beskyttet natur som eng, overdrev, mose og vandhuller. Det vil stadig være muligt at færdes i området, selv om beskyttelse og pleje af levesteder for fugle, insekter, svampe og planter vil have højere prioritet end den menneskelige aktivitet.

Da området er ved at gro til, er det nødvendigt at rydde en del træer og buske, så solen kan opvarme vandet og bredderne omkring søer og vandhuller. Det vil forbedre mulighederne for padder. I to indhegninger skal der gå kreaturer for at sikre lys og artsrigdom.

Område B skal benyttes som eventzone, ligesom multihuset og sportsbanerne ligger her. Hvor det er nødvendigt, vil græsset fortsat blive slået, men der vil også være større områder, hvor græsset og de vilde blomster får lov at gro, til glæde for insekterne.

Område C skal bruges til de stille, rekreative formål. Snoede stiforløb og nye beplantninger skal skabe landskabelige rum. Kunst eller land art kan eventuelt være med til at understøtte oplevelsen af ro i naturen.