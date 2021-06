Se billedserie Torsdag aften blev der holdt borgermøde om lokalplanforslaget for Blegstrædehagen i Holbæk Havn. Mødet samlede omkring 30 deltagere i Kystlivscentrets store hal. Foto: Mie Neel

Plan for Blegstrædehagen pænt modtaget

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 22:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der var ikke de store protester mod forslaget til en ny lokalplan for Blegstrædehagen på Holbæk Havn, da der torsdag aften var borgermøde om emnet.

Der var dog forslag til ændringer og forbedringer til det fremlagte forslag, der er fremlagt i høring frem til den 6. august. Borgermødet blev holdt i Kystlivscentrets hal, der ligger på hagen, som planen drejer sig om. Der var omkring 30 deltagere, mens der over en halv snes flere tilmeldte. Måske blev de fastholdt af den spændende slutning på EM-fodboldkampen mellem Danmark og Belgien, der sluttede få minutter før mødestarten.

Forslaget til en ny lokalplan er fremlagt, efter at den politiske havnegruppe i Holbæk Kommunalbestyrelse fastlagde hovedlinjerne i en helhedsplan for Holbæk Havn. Planen blev vedtaget i december 2019, og det fremlagte lokalplanforslag handler alene om Blegstrædehagen i den vestlige del af havnen.

Ny og gammel havn skal forbindes Forslaget vil gøre det muligt at grave en ny kanal, der vil forbinde den gamle havn og den nye havn. Desuden fastlægges rammerne for den videre omdannelse af de to store havnehaller til publikumsorienterede formål. Også udformningen af de omkringliggende udearealer indgår i lokalplanen, som skal vedtages af kommunalbestyrelsen efter sommerferien.

Mads Næsgaard Schmidt, planlægger i Holbæk Kommune, gennemgik ved borgermødet hovedlinjerne i lokalplanforslaget. Han nævnte blandt andet, at der i forbindelse med fordebatten er kommet nye muligheder som højskoleaktivitet og bogcafé med.

Planafdelingens rådgivere er desuden ved at kigge på de faktiske løsninger, og det kan måske medføre, at nogle af de elementer, som kommer frem i den forbindelse, vil indgå som høringssvar til det fremlagte forslag.

- Formålet med planen er at åbne området op og understøtte det maritime liv og give større synlighed, sagde Mads Næsgaard Schmidt.

Der tillades blandt andet nybyggerier inden for fire byggefelter plus mindre bygninger på maksimalt 50 kvadratmeter, i alt 500 kvadratmeter, på arealet.

Vandscootere i kanalen? Under den efterfølgende debat spurgte Lisbeth Løvschall, der bor i naboejendommen, Holbæk Havneby, til det forhold, at der er to forslag til en kanal. I det ene forslag er kanalen ført hele vejen igennem - hvilket hun fandt bedst - mens et andet forslag går på en kanal, der ikke føres hele vejen igennem. Men hvis det bliver en kanal, der føres hele vejen igennem, kunne Lisbeth Løvschall godt være bekymret for, at små vandscootere ville ræse gennem kanalen.

Formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth (DF) sagde, at hvis der ikke er økonomi til at føre kanalen hele vejen igennem, er der mulighed for at dele den op.

Det nævnes i helhedsplanen for havnen, at en fuld kanal vil koste cirka 30 millioner kroner.

Medlem af Holbæk Kommunalbestyrelse Karen Thestrup Clausen (EL) syntes, at en tilladt byggehøjde og fem meter og en størrelse på 50 kvadratmeter lyder som nogle ret store skure (bebyggelsen uden for de egentlige byggefelter). Det synspunkt blev bakket op af en anden mødedeltager.

Mads Næsgaard Schmidt bemærkede, at højden er det øverste af saddeltaget. Og John Harpøth nævnte, at de små bygninger måske også kunne bruges af små forretninger med maritime varer.

Behov for tre broer og kanalen? En af mødedeltagerne mente, at det er overdrevet med tre broer over den påtænkte kanal. Svaret var, at der er talt om, at den vestlige bro måske kan undværes.

Belægningen på promenaden var et andet emne. Der er lagt op til, at den skal anlægges i samme stil som den nyanlagte promenade på Krags Brygge.

Det skal ikke være alt for "pænt" Karen Munk, overinspektør på Holbæk Museum, opfordrede til, at belægningen ikke bliver alt for »pæn«, men at man bevarer den maritime fortælling. Birgitte Degener, næstformand i Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune, var inde på noget af det samme. Hun foreslog, at der burde skiftes belægning ved broen over kanalen i Kanalstræde for at skabe en overgang. Hun opfordrede desuden til at sørge for god belysning, som kan gøre meget godt.

Fra anden side blev der opfordret til at forebygge for bilræs på området, måske med steler eller blomsterkummer.