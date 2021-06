Den gamle erhvervsgrund på Åvangsvej 7 har i mange år ligget ubenyttet hen, men nu er der udsigt til, at der snart kan bygges 39 rækkehuse på grunden bag Rema 1000. Foto: Peter Andersen

Plan for 39 rækkehuse på tom grund

Holbæk - 12. juni 2021 kl. 16:17 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et forslag til en ny lokalplan for et nyt boligområde med 39 rækkehuse på Åvangsvej i Holbæk er på vej til at blive sendt i høring. Efter at Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag i næste uge formentlig godkender forslaget, kan det sendes i høring fra 18. juni til den 9. august.

Både klima- og miljøudvalget og kommunalbestyrelsen har indstillet, at lokalplanforslaget sendes i høring. Normalt ville høringen vare fire uger, men da den ligger i sommerferien, lægges der tre uger til. Der holdes et borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 24. juni.

Det er snart to år siden, at økonomiudvalget besluttede at sætte gang i planarbejdet. Der blev i efteråret 2020 holdt et dialogmøde med de nærmeste naboer, og nu er lokalplanforslaget altså klar.

Det handler om en knap 15.800 kvadratmeter stor grund, som ligger nord for Åvangsvej, som er en lille, blind sidevej til Roskildevej. Arealet ligger øst for Rema 1000 og med Skagerakvej mod nord. Her er der en tæt bevoksning, så i øjeblikket ligger grunden godt skjult. I det sydøstlige hjørne løber Kalve Å.

Ubenyttet erhvervsgrund Grunden på Åvangsvej 7 har i mange år ligget ubenyttet hen, efter at den tidligere blev anvendt til erhverv. Der ligger stadig en ældre, mindre bygning på grunden.

Den ejes nu er Denis Granell, Korsør, og det er hans firma, DG Ejendomme, der står bag projektet.

Ifølge forslaget til en lokalplan vil de 39 rækkehuse blive opført i to etager med flade tage. Den enkelte bolig vil blive mellem 90 og 125 kvadratmeter stor. På den ene side af boligen vil der være tilknyttet et mindre areal til indgang, skur og parkering. På den modsatte side bliver der en lille, privat have.

Tegningerne viser, at de 39 boliger opføres i tre rækker med syv boliger og tre rækker med seks boliger.

Støjskærm mod Skagerakvej Støjrapporter har vist, at der er behov for en cirka 2,3 meter høj støjskærm mod Skagerakvej for at undgå trafikstøj.

Vejadgangen til det nye boligområde bliver fra Skage­rakvej, lidt øst for indkørslen til Rema 1000. Der er indgået en aftale om de trafikale forhold mellem Holbæk Kommune og DG Ejendomme. Det betyder, at det er selskabet, der skal betale og sørge for ændringerne.

På Skagerakvej skal der udbygges, så det eksisterende vejanlæg kommer til at bestå af to helleanlæg med støttepunkter for fodgængere i midten af hellerne. Desuden skal der en laves en ny markering af vejbanerne. Og der skal etableres to gangstier på den nordlige side i forbindelse fra helleanlæggene til den eksisterende øst-vest gående sti.