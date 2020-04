Plan B for Holbæks Rynkeby-hold

Under normale omstændigheder ville et Team Rynkeby-hold fra Holbæk i begyndelsen af juli have sat kursen mod Paris, præcis som Rynkeby-hold fra en række andre lande ville gøre det. Men tingene er ikke, som de plejer at være. Verden er præget af en corona-pandemi, og i weekenden valgte Team Rynkeby at aflyse årets tur til Frankrigs hovedstad.