Plads til 1000 til Tim Christensen-koncert

Tim Christensen hører til nyere dansk rockhistories mest markante skikkelser - først som frontmand i et af 1990'ernes største bands herhjemme, Dizzy Mizz Lizzy, og siden som succesfuld soloartist. Solokarrieren blev skudt smukt i gang af albummet »Secrets On Parade« (2000), der ikke mindst takket være singlen »Love Is A Matter Of« solgte 70.000 eksemplarer. Også »Right Next To The Right One«, der fungerede som titelsang for tv-serien Nikolaj Og Julie gjorde meget godt for Tim Christensen, der siden solodebuten har udgivet tre albums, hvoraf det seneste blev til i tæt samarbejde med det faste backingband The Damn Crystals.