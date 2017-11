Dansk Supermarked ønsker at arbejde videre med en placering på Hovedgaden 37-39, lige øst for den sydlige rundkørsel i Ugerløse. Fotoet viser nummer 39.

Placering til Netto skal fastlægges

26. september var der byvandring i Ugerløse for at se på de fire forslag til placeringer, der alle ligger tæt ved den sydlige rundkørsel på Hovedgaden og dermed også tæt på Dagli'Brugsen.

Lokalforum kunne på mødet ikke anbefale det eneste projekt, der ligger vest for Hovedgaden og dermed på samme side som Dagli'Brugsen. Det skyldes, at forslaget ville indebære, at en del af skolegården ved Kildedamsskolen skulle inddrages. Og fra skoleledelsens side er der udtrykt bekymring for støj i de nærliggende klasselokaler.

Men Dansk Supermarked har tilkendegivet, at man ønsker at arbejde videre med placeringen på Hovedgaden 37 og 39. Det vil betyde, at en del af det ubebyggede naboareal på nummer 41, som er byens samlingssted, Tingstedet, skal inddrages. Der kan eventuelt ske et mageskifte med et andet stykke jord i tilknytning til Tingstedet.