Placerer nyt plejecenter uden at kende forudsete omkostninger

Selv om der findes »ledig« jord, hvor en nyt og fremtidssikret plejecenter kan bygges, har et politisk flertal valgt at indstille en placering, der kræver nedrivning af en eksisterende bygning med asbest og PCB. Prisen for nedrivningen og en ny lokalplan for at give plads til 80 boliger er ukendt. I Holbæk Have er der masser af ubebyggede kvadratmeter til et ny plejecenter, alligevel peger et flertal i udvalget for ældre og sundhed i Holbæk på grunden med den gamle svømmehal uden at kende prisen på nedrivning og forureningsgraden, og hvor der er begrænsning på antal boliger.

