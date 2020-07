Piraterne indtager bymidten

- Vi har samlet flere piratsjove aktiviteter i børnehøjde. Kaptajn Kaos kommer og deler gratis pirat romkugler ud foran Elefant Apoteket. I Nygade kan børnene fægte med Stygge Klumpen og hans slæng og prøve at vinde over dem. I Smedelundsgade er der arrangeret en spændende skattejagt. Der er gaver til alle skattegraverne, og børnene deltager samtidigt i lodtrækningen om Holbæk Gavekort. Hver time trækkes der lod blandt de børn, som deltager. Derudover kan man også prøve at finde piraterne et sted i byen og blive belønnet med gulddukater. Piraterne kan være glemt i hele bymidten.