Pink Floyds mesterværk lyser stadig

Holbæk - 05. februar 2018 kl. 19:47 Af Jette Bundgaard

Pink Floyd-frontmanden Roger Waters kommer til Danmark i år som en del af sin »Us + Them« tour. Her kan man blandt andet kan opleve sangene fra Pink Floyds kendte »The Dark Side of the Moon«, som samtidig har 40-års jubilæum.

Besøget og jubilæet er for Holbæk Bibliotek en god anledning til at arrangere et foredrag med musikjournalist Thomas Ulrik Larsen, som ved hjælp af lyd, billede og film, vil kigge nærmere på albummet med en fyldig gennemgang af baggrundsstof, anekdoter og meget mere.

»Dark Side of the Moon« indfriede alle Pink Floyds forventninger om succes med 50 millioner solgte eksemplarer siden udgivelsen i marts 1973.

Interessen for albummet har holdt sig helt frem til i dag, hvor det stadig er genstand for en masse spekulationer:

Hvordan udviklede musikken og teksterne sig fra den første brainstorm i et Pink Floyd-medlems køkken og frem til den færdige skive? Er Dark Side lyden af fire flippere på syre, eller er det produktet af et års hårdt arbejde?

Hvorfor er der konstant mumlerier i sangene, og hvad betyder skrigeriet på »The Great Gig in the Sky« - for slet ikke at tale om teksterne? Hvorfor blev albummet en enorm sællert, og hvorfor sælger det stadig så godt?

Thomas Ulrik Larsen er - ud over at være en af landets travleste rockforedragsholdere - også sangskriver, musiker, underviser og musikjournalist. Hans artikler har kunnet læses i blandt andet Gaffa, Musikeren, Ud & Se, Politiken og svensk MM.

Foredraget finder sted på Holbæk Bibliotek torsdag den 8. februar klokken 19.

Billetter a 30 kroner kan købes på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.