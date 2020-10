Det var træning for sjov, men alle muskler på rørt, også lattermusklerne, da omkring 60 fodboldpiger mødtes til fællestræning på tværs af fire klubber. Foto: Margit Pedersen

Artiklen: Piger sparkede grinende løs - men kun for sjov

Midt i en coronatid med håndsprit og afstand var der dømt oplevelse og boldsjov.

Pigerne fik øvet udviklingsbenet, lært at kigge op og holde øje med spillet. Og lige så vigtigt fik de lært at tale sammen og samarbejde.

- Vi har også trænet hurtige vendinger, er blevet gode til at høre efter og har fået nye venner, fastslog Kaja Krogh, Jyderup.