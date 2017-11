Forsvarsadvokat Mette Grith Stage (her under Kundby-sagen i Holbæk i foråret) er lettet over dommen på otte års fængsel til den 17-årige terrordømte pige. Foto: Mie Neel

Pige efter terrordom: »Jeg har lyst til at græde«

Holbæk - 27. november 2017 kl. 15:23 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

17-årige Natascha Colding-Olsen fra Kundby lyste op i stort smil, da retsformand Norman E. Cleaver i Østre Landsret mandag eftermiddag kunne afsige nævningetingets dom over hende: Otte års ubetinget fængsel.

Selv om det er en skærpelse af pigens dom på seks års fængsel fra Retten i Holbæk i maj, var dommen øjensynligt en stor lettelse for den 17-årige pige, der i fredags blev fundet skyldig i forsøg på terrorisme mod to skoler.

For på bordet foran nævninge og dommere lå også en klar opfordring fra anklagemyndigheden om at idømme pigen forvaring på ubestemt tid, men på nær én enkelt nævning forkastede retten den mulighed.

Den 17-årige pige og hendes forsvarer gennem det meste af sagen, der nu er slut efter 22 måneders forløb, Mette Grith Stage, udvekslede smilende blikke, så snart dommen var kendt.

- Vi er meget lettede, og pigen sagde til mig, at »jeg har lyst til at græde,« fortalte Mette Grith Stage efter domsafsigelsen til de forsamlede journalister foran Østre Landsret i København.

En landsretsdom kan ikke ankes, men strafudmålingen kan forsøges indbragt for Højesteret. Men det kommer formentligt ikke til at ske i dette tilfælde, selvom Østre Landsret altså skærpede straffen markant til nu otte års fængsel.

- Det er meget sjældent, at jeg som forsvarer er glad for en skærpelse på to år. Men når vi var oppe imod forvaring på ubestemt tid, så er otte år et godt resultat, sagde Mette Grith Stage.

Hun har undervejs i sagen kritiseret den manglende indsats for at bringe pigen ind på et mere fartbart spor, og nu håber Mette Grith Stage, at Kriminalforsorgen vil sørge for, at pigen får den helt nødvendige hjælp til at udvikle en sund personlighed.

- Nu må de kompetente myndigheder tage hånd om hende, og det er der nu rigtigt mange år til at arbejde med, lød det fra Mette Grith Stage, der tilføjede, at pigen selv er opsat på at bruge sit langvarige fængselsophold på at komme på rette spor og få et normalt liv.

I retten fredag fortalte pigen selv, at hun nu har taget 9. klasseeksamen i fængslet, og at hun snart skal igang med at læse hf.

- Jeg vil gerne være veterinærsygeplejerske og have en familie med mand og børn, sagde den 17-årige pige.

Et flertal på 14 af de 18 stemmer i nævningetinget stemte for otte års fængsel. Tre stemte for seks år, mens en nævning ville idømme forvaring.

I fredags kendte landsretten hende skyldig i forsøg på terrorisme i form af planlagte bombeangreb på Sydskolen i Fårevejle Stationsby samt Carolineskolen, der er en jødisk skole i København.

Pigen havde selv forsøgt at fremstille sprængstoffet hjemme i kælderen på sin bopæl på Trønningevej i Kundby, og angrebene skulle have fundet sted i januar og februar 2016.

