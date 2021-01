Jernpræparatet bliver formentlig inden for nær fremtid godkendt til brug i verdens mest folkerige nation, Kina, og Pharmacosmos gør klar til salget ved at etablere sit eget salgsselskab i Beijing. Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Pharmacosmos indtager Kina Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pharmacosmos indtager Kina

Holbæk - 29. januar 2021 kl. 13:44 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Medicinalvirk­som­heden Pharmacosmos med hovedsæde i Holbæk fortsætter sin ekspansion med det nyeste produkt til behandling af mennesker med jernmangel og jernmangelanæmi.

Læs også: Mindre overskud trods stigende omsætning

Pharmacosmos har i formiddag offentliggjort, at den etablerer sit eget datterselskab til at forestå salget af Monofer i Kina, der er et af verdens største markeder.

Præparatet, der bruges intravenøst (ved indsprøjtning), er endnu ikke godkendt til salg på det kinesiske marked. Men med etableringen af datterselskabet i den kinesiske hovedstad Beijing viser Pharmacosmos, at der er en stærk tro på, at godkendelsen kommer.

- Etableringen i Kina er et stort skridt. Det er et kæmpemarked med en masse mennesker. Vi regner med, at godkendelsen kommer inden for den nærmeste fremtid, siger økonomidirektør i virksomheden på Rørvangsvej i Holbæk, Robert Guglielmetti.

Det vil dog ikke være alle egne af det store land med cirka 1,4 milliarder mennesker, der fra begyndelsen vil være dækket, men der satses i første omgang på de tættest befolkede områder.

Lidt under 100 mand Ansættelsen af medarbejdere er begyndt.

- Jeg tror, det bliver lidt færre end de lidt over 100, der er ansat i vores amerikanske datterselskab, fortæller Robert Guglielmetti.

I USA blev salget af Mono­fer indledt 1. oktober i fjor, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder havde godkendt præparatet. Pharmacosmos offentliggjorde i øvrigt godkendelsen 29. januar 2020, altså for præcis et år siden.

I det kinesiske datterselskab er Kathy Liu ansat som øverste direktør. Hun har erfaring fra ledende stillinger hos blandt andet Pfizer og Janssen samt tidligere danske Lundbecks kinesiske datterselskab.

Al salgsarbejdet overgår til det nye selskab Pharmacosmos har i forvejen solgt det ældre jernpræparat Cosmosfer på det kinesiske marked via en partner. Med det 100 procent ejede, nye datterselskab tager Pharmacosmos hele salgsopgaven i Kina tilbage.

Pharmacosmos har i forvejen datterselskaber inden for salg i Storbritannien og Tyskland, mens salget andre steder i verden foregår via partnere.

Foruden salg af jernpræparater til mennesker har virksomheden også et stort salg af produkter til veterinær brug, især pattegrise.

relaterede artikler

Firma skal ansætte 100 mand i USA 11. februar 2020 kl. 15:50