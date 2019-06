Se billedserie Peter Mygind gav publikum krampelatter, da han på sundhedsdagen lørdag på en humoristisk måde fortalte om sine ellers dybt alvorlige oplevelser i sundhedsvæsnet. Foto: Per Christensen

Peter Mygind: - Husk at rydde op i bekymringerne

Holbæk - 22. juni 2019

Normalt er det forbundet med fare at gå i krampe, men når der er tale om latterkramper gør det ikke så meget, at man dør af grin.

Det syntes at være tilfældet for en del af de mange tilhørere, der lørdag formiddag fyldte det store telt samt flere kvadratmeter uden for indgangen ved den 12. årlige sundhedsdag i Ahlgade i Holbæk. Her var skuespiller Peter Mygind trækplaster, og han fik ordineret mange gode grin til tilhørerne, da han fortalte om sine i øvrigt dybt alvorlige oplevelser som hjertepatient.

Overskriften for årets sundhedsdag var »lyt til dit hjerte«, og med tre blodpropper og efterfølgende angstanfald bag sig, er det et emne den 56-årige skuespiller kan tale med om. Og han kom undervejs i foredraget »Find din indre kriger - er du syg mand?« med en række gode råd, for det kræver ifølge Mygind både styrke og overskud at være syg og komme godt igennem sundhedsvæsnet.

- En morgen vågnede jeg med ondt i maven. Man ved jo aldrig rigtigt, om det er på grund af noget man har spist i går. Om aftenen gik jeg på scenen, og så fik adrenalinen smerterne til at gå væk, men bagefter kom de igen. Og der skal I vide, at når en mand siger av, så mener vi det virkelig, sagde Peter Mygind og høstede grineanfald hos ikke mindst den kvindelige del af publikum, som udgjorde hovedparten af publikum.

Efter tre dage med smertestillende morfin fandt en læge ifølge Peter Mygind på at undersøge ham for blindtarmsbetændelse. Det viste sig, at Peter Mygind ikke blot havde blindtarmsbetændelse, men at der var begyndt at gå hul på tarmen.

- Det viser, hvor vigtigt det er, at man selv tager medansvar, når man kommer på hospitalet. Min egen første indskyldelse var, at det var blindtarmen, men jeg sagde det ikke til nogen. Men nogle gange skal man hjælpe lægerne og sygeplejerskerne til at forstå, hvad man fejler, lød det fra Peter Mygind i det varme telt.

Han nævnte flere gange, at det altid er en god idé at tage én med, når man skal til lægen for at få en vigtig besked. Og at man i øvrigt reagerer, når ens krop opfører sig anderledes, selv om man kan være bange for, hvad man får at vide hos lægen.

- Få det nu undersøgt, hvis I går med en bekymring. Nogle gange er det ikke så slemt, som man frygter. Hvis I vågner hver eneste morgen og tænker: »I dag dør jeg«, så er der en større risiko for, at jeres krop faktisk begynder at opføre sig som om, at I skal dø. Derfor, husk at rydde op i bekymringerne. Jeg øver mig selv i ikke at blive bekymret, når jeg mærker noget, sagde Peter Mygind.

Udenfor scenen, tv-skærmen og lærredet har Peter Mygind i en årrække engageret sig i en række sager, blandt andet hjerteproblemer.

Efter to blodpropper i benet fik han i begyndelsen af 2015 en tredje blodprop, som denne gang var en række blodpropper, der satte sig i lungerne. Han faldt om få meter fra akutmodtagelsen og var død i to minutter. Heldigvis var hjælpen nær, og han blev reddet.

Men Peter Mygind lægger ikke skjul på, at han har haft en oplevelse af, at sundhedsvæsnet ikke har taget hans bekymring efter ikke blot én, men to blodpropper i benene alvorligt, før han så fik den meget kritiske.

- Lægerne sagde, at det ikke var farligt med blodpropper i benene, når de bare bliver der. Men de kan jo hurtigt rive sig løs og sætte sig i lungerne eller andre steder. Det er svært at få speciallægerne til at sige noget om, hvordan man kan undgå blodpropper, og jeg oplever ikke, at min praktiserende ved nok om det. Det er superfrustrerende, at man ikke har én fast person, man kan gå til, når man har tilbagevendede problemer, pointerede Peter Mygind,