Planen er indtil videre, at jeg tager til Afrika med de indsamlede briller til maj, fortæller Sarah-Marie Sørensen fra Nyt Syn Jyderup Brilleoptik.

Personligt initiativ hjælper brille­trængende afrikanere

Holbæk - 20. marts 2020

I skrivende stund er der Corona-krise i Danmark, men det afholder ikke Nyt Syn's optometrist Sarah-Marie Sørensen i at samle brugte briller ind, og putte dem i en stor kuffert, for (forhåbentligt at kunne) tage den med til Afrika til maj.

- Det er mit eget og min onkels initiativ. Han er i Nairobi hvert år for at besøge sin familie, og har selv tilbudt at tage briller med derned, og har skabt kontakt til en optiker, der bruger de indkomne brillestel til at give til fattige afrikanere med behov for briller. Optikeren laver uden beregning, nye glas til brillernes nye ejere, så de får personligt tilpasset styrke i glassene, fortæller hun.

Optikeren hjælper organisationer

Samme optiker arbejder også sammen med organisationen CHepS (Center for sundhed og uddannelsesprogrammer). De har kontakt til nødhjælpsorganisationer og sundhedscentre, som blandt andet opererer mange afrikanere for grå stær. De måler styrkerne på patienternes øjne og sender recepterne til ham, hvorefter han fremstiller og donerer glassene. Der er altså mange, der får gavn af de aflagte danske briller, forklarer Sarah-Marie Sørensen.

Hun planlægger som nævnt at tage af sted til Nairobi i maj, og have brillerne med der.

- Jeg skal på privat ferie dernede, sammen med min mor. Selv om planerne desværre kan nå at blive ændret endnu, håber vi på at komme af sted. Alle de briller der indleveres i butikken på H.P Folkmannsvej i Jyderup, vil udløse et gavebevis til en Fundus-undersøgelse, det mener vi er på sin plads. Så kommer der også lidt mere fokus på vigtigheden af at have et sundt syn, slutter optometristen fra Nyt Syn Jyderup Brilleoptik.