Personlig træning som i Hollywood

Hvis man er en af dem, der ikke kan komme i gang med træning og vægttab, fordi man tænker: »Hvis bare jeg var kendt i Hollywood, havde en millioner på bankbogen og en personlig træner...«, så er hjælpen der tæt på, for Alexander Busk er personlig træner i Holbæk og tilbyder individuelt tilpassede forløb med både træning og kostvejledning - uden at det koster en formue.

- Det er ikke kun træning, jeg tilbyder. Jeg ser også på, hvad og hvor meget den enkelte spiser. Og hvordan hverdagen er skruet sammen. Ud fra det sammensætter jeg et godt program for den specifikke profil med træning og en individuel kostplan. Det skal være let at gå til, uden at man skal veje alting eller skrive alt det, man spiser, ned i en app, forklarer Alexander Busk.